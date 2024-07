Tagasi 18.07.24, 11:43 Ekspert näitab üüriinvestorile ette Tallinna magusad piirkonnad Kinnisvaraekspert Tõnu Toompark rääkis, et praegu pole parim aeg üürikorteritesse investeerimiseks, kuid andis siiski vihjeid, millisesse Tallinna piirkonda võiks raha paigutada.

Kinnisvaraekspert Tõnu Toompark avaldas ka, mis muudatusi on ta teinud enda portfellis.

Foto: Liis Treimann

Eelkõige võiks investeerida piirkonda, mis areneb kiiresti, ütles Toompark Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Mis on uus Kalamaja? See on hea küsimus,” sõnas ekspert ning vihjas, et Koplis on mitmeid kohti, kus tõstetekse piirkonna ja seeläbi ka kinnisvara väärtust.

Samuti on Toomparki hinnangul paneelmajade korterid endiselt hea üüritootlusega ning nendesse võib investeerida ükskõik millises Tallinna piirkonnas.

Toompark tegi juttu ka kinnisvaraturu üldisest olukorrast, välismaale investeerimisest ja kodulaenu võtmisest.

Intervjueeris Indrek Mäe.

