Tagasi 21.09.24, 08:59 Iisrael tõestas taas, et terroristide tapmine annab tulemusi Iisrael korraldas teisipäeval ja kolmapäeval uskumatuna kõlava operatsiooni, mis pani ühel ajal plahvatama mitme tuhande Hezbollah' rühmituse võitleja sidevahendid. Luureasjatundja Ivo Juurvee sõnul on lõplikke järeldusi veel vara teha, kuid üks kindel tõsiasi sai taas kinnitust.

Liibanonis toimub nüüd arvukalt Hezbollah’ võitlejate matuseid. Foto: Reuters/Scanpix

"Omal ajal, kui Iisrael kasutas terrorirühmitustega võitlemisel rohkem droone, oli teooria, et sellest pole kasu, sest iga vastane, kelle nad tapavad, saab asemele kümme uut," selgitas Juurvee.

"Nagu elu näitas, siis see teooria ei pidanud paika. Kümme uut võis tulla ja uutel inimestel võis olla ka kõrge motivatsioon, aga mitte samasugused oskused ja väljaõpe."

Praegu on iga päevaga saanud selgeks, et hukkunud on tõeliselt kõrgeid Hezbollah' komandöre. Rühmitus, mille poliitiline tiib on Liibanonis erakordselt mõjukas, on tekitanud seal sisuliselt riik riigis olukorra.

"Mõnikümmend inimest on surnud ja nemad enam oma oskusi Iisraeli riigi vastu ei rakenda," rõhutas Juurvee.

Saates rääkis Juurvee, kes Iisraeli teenistustest võis täpselt rünnaku taga olla, kas see võib tähendada ka sõjalist eskalatsiooni Iisraeli ja Liibanoni vahel, milliseid õppetunde annab see riikidele väljaspool piirkonda ning kuidas näitas rünnak taas, et logistika ja tarneahelad on kõige alus.

Intervjueeris Indrek Lepik.

Kuula ka täispikka saadet:

