Tagasi 26.09.24, 16:00 Tuleohutust tagades tuleb ehitist vaadata kui tervikut „Teabevara tunnis“ tuleb juttu sellest, kuidas tagada ehitise tuleohutus – kuidas peab olema ehitis projekteeritud ja ehitatud ning millised on ehitise omaniku ja kasutaja kohustused.

Enn Eberg. Foto: Külli Seppa

Tuleohutusnõuedeid ja nende järgimist töökeskkonnas selgitab kogenud tuleohutuse spetsialist Enn Eberg ettevõttest Protect Estonia OÜ.

Tuleohutuse puhul eristatakse nõudeid, mis tulenevad ehitisest, ja nõudeid, mida saab korraldada ettevõtte tasandil. Saates

Enn Eberg selgitab, et tuleohutuse tagamisel tuleb vaadata ehitist kui tervikut: „Kuigi üks osapool võib eeldada, et teine vastutab, siis näiteks ventilatsioon ja mõned tulekustutussüsteemid on hoonepõhised, neid tuleb hooldada tervikuna. Ka tuleohutuse seadus sätestab isiku kohustused ja see hõlmab nii füüsilist kui ka juriidilist isikut.“

