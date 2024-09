Tagasi 30.09.24, 10:46 Norra fondid otsivad Eestist investeeringuid Mitu Skandinaavia ja just Norra investeerimisfondi on saanud loa investeerida Baltikumi ja eeskätt vaatavad nad Eesti poole, rääkis idufirmade kiirendi Beamline juht Jana Budkovskaja.

Intervjuus kuuleb Norra turu võimalustest ja Oslo innovatsiooninädalast. Foto: Imago/Scanpix

“Suvega on midagi juhtunud, kõik said aru, et midagi peab muutuma,” märkis Budkovskaja. Veel kevadel ei olnud Norra fondid valmis investeerima Eesti idufirmadesse, kuna kartsid siinse geopoliitilise olukorra pärast, rääkis Beamline’i juht Oslo innovatsiooninädalal antud intervjuus.

Lisaks rääkis Budkovskaja, miks Eesti rohetehnoloogia ettevõtted pürgivad Norra turule ja mida oleks vaja teha, et see õnnestuks paremini. Juttu tuli ka Norra ettevõtluskeskkona eripäradest ja sellest, millist potentsiaali näevad norrakad Baltikumi turul.

Küsis Hando Sinisalu.

