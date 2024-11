Tagasi 21.11.24, 14:44 Kuidas Rolls-Royce’i kõrge juht Eesti autodisainerile proportsioone õpetas Pikka aega Saksamaal Kiasid disaininud ning seejärel Jaapanis Mitsubishis töötanud eestlane Björn Koop sai oma karjääri alguses olulist tuge kolleegilt, kes on teinud hiljem peadpööritavat lendu.

Valgast pärit Björn Koop murdis end rahvusvahelisse autotööstusesse. Nüüdseks on ta ringiga Eestisse tagasi jõudnud. Foto: Urmas Kamdron

Koop meenutas raadiosaates „Autojutud“, kuidas nullindate keskpaigas Volkswagenis praktikal olles ristusid tema teed taanlasest autodisaineri Anders Warminguga.

„Tal vist oli minust kahju, et ma muudkui ponnistan ja visandan, kuid neil visanditel pole sisu ega ka head perspektiivi, kõik proportsioonid on natuke paigast ära,“ rääkis Koop. „Ühel päeval ta tuli, istus maha ja ütles: „Okay, now let’s draw“. Ja siis me hakkasimegi joonistama. Ta näitas mulle, kuidas tema visandeid teeb – kuidas töötada proportsioonidega, millised nurgad joonistamiseks valida.“

Koopi disainitehnika hakkaski peagi paranema, kõik muu tuli ajapikku samuti. Järgmiseks praktiseeris Valgast pärit eestlane Hyundais, seejärel avanes tal võimalus asuda tööle Kia vastloodud disainikeskuses Frankfurdis. Praeguseks on ta Eestisse tagasi kolinud ning juhib Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini osakonda.

Anders Warming kogus tuntust BMWde kujustamisega, tõusis Rolls-Royce’i peadisaineriks ja edutati alles hiljuti BMW kontsernis veelgi kõrgemale ametikohale. Ta on tänaseni Björn Koopi üks lemmikdisainereid.

Saates tuligi juttu Koopi teekonnast ja autode disainimise telgitagustest. Intervjueeris Karl-Eduard Salumäe.