Tagasi 04.12.24, 13:03 Must reede avas rahakotid: Euronics nägi üle pika aja kasvu Musta reede ostunädalaga novembris ületas tarbeelektroonikat müüv Euronics esimest korda üle pika aja eelmise aasta tulemust, ütles ettevõtte jaekaubanduse juht Martin Soom.

Euronicsi jaoks tähistas novembrikuu üle pika aja olulist muutust. Foto: Andras Kralla

“Näha oli, et rahvas käis rohkem poodides ja ostis asju ka veebist,” tõdes Soom.

Soom rääkis Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, et näeb isiklikult praegu, et jaekaubanduses on põhi saavutatud. “Võib olla pool aastat tuleb põhjas tammuda, aga sealt edasi läheb kõik ülesmäge,” on Soom optimistlik.

Juttu tuli veel ka emotsiooniostudest ja eesootavast jõuluajast.

Intervjueeris Indrek Lepik.