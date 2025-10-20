Tagasi ST 20.10.25, 09:00 5G teenused on saanud meie igapäevaelu lahutamatuks osaks Kui veel mõned aastad tagasi seostati 5G-d pigem tulevikutehnoloogia ja lubadustega, siis tänaseks on see muutunud praktiliseks osaks meie igapäevasest digielust. Kasutajate jaoks ei ole 5G enam lihtsalt kõrgem number mobiilside generatsioonide reas, vaid platvorm, millel toimivad teenused, mida peame iseenesestmõistetavaks – alates TV voogedastusest ja videokõnedest kuni nutikate koduseadmete ja pilvemängudeni.

5G võrk võimaldab sujuvalt striimida 4K ja 8K sisu ning võtta teleripildist parim.

Rahvusvahelise telekomivõrkude analüüsi liider Ookla kuulutas juulis esimese poolaasta andmete põhjal Elisa Eesti kiireima 5G võrguga operaatoriks. Raporti järgi oli Elisa Speed Score™ tulemus 63,10, mis edestab Telia (59,91) ja Tele2 (47,80) tulemusi. Elisa mediaan allalaadimiskiirus ulatus 325 Mbit/s-ni, võrreldes Telia 244 Mbit/s ja Tele2 125 Mbit/s näitajatega.

Oluline on, et need tulemused põhinevad enam kui 110 000 sõltumatul Speedtest® mõõtmisel, mida on teinud Eesti inimesed oma seadmetega igapäevastes olukordades – kodus, tööl, liikvel olles.

5G kui mootor, mis hoiab olulised teenused käimas

Pandeemia tõi esile videokõnede olulisuse, kuid just 5G on muutnud need tõeliselt töökindlaks. Teamsi või Zoomi koosolekud, kaugtöö ja hübriidõpe toimivad kvaliteetselt tänu madalale latentsusele ja stabiilsele ühendusele. Tulemuseks on oluliselt parem kasutajakogemus – viivitus on minimaalne ja pilt selge, mis muudab kaugtöö paljude jaoks täisväärtuslikuks alternatiiviks kontoris viibimisele.

Kodudes ja töökohtades lisandub iga aastaga uusi ühendatud seadmeid – turvakaameratest ja robotniidukitest kuni nutikellade ja koduautomaatikani. Kõik need seadmed vajavad usaldusväärset ühendust. 5G võimaldab samaaegselt hallata suurt hulka seadmeid, pakkudes nii mugavust kui ka turvalisust.

5G muutis meelelahutusmaailma

Üks nähtavamaid muutusi on voogedastusteenuste kvaliteet. Kui veel 4G ajastul tuli kohati arvestada videote puhverdamise või pildikvaliteedi kõikumisega, siis 5G võimaldab sujuvalt striimida 4K ja isegi 8K sisu. Sama kehtib ka spordi- ja kontsertide otseülekannete kohta, kus viivituseta pilt on kriitilise tähtsusega. Ka maailma parimad filmid või sarjad – kõik see on jõuab tänu striimingteenustele mugavalt meile koju kätte.

Muutunud on ka mängude maailm. Pilvemängude platvormid nagu Xbox Cloud Gaming või GeForce Now sõltuvad täielikult kiirest ja viivitusteta ühendusest. 5G avab siin uue reaalsuse: graafiliselt nõudlikke mänge saab mängida otse telefonist või tahvlist, ilma et oleks vaja võimsat arvutit või konsooli.

5G loob eeldused ka liitreaalsuse (AR) ja virtuaalreaalsuse (VR) laiemaks kasutuseks. Näited ulatuvad meelelahutusest (mängud, virtuaalsed kontserdid) kuni praktiliste rakendusteni, nagu mööbli sobitamine tuppa AR-rakenduse abil või reaalajas liiklusinfo kuvamine sõiduki esiklaasile.

Miks mulle 5G?

Kuigi paljud teenused töötavad tehniliselt ka 4G võrgus, on 5G paketil praktiline väärtus igapäevaelus tuntav. Esiteks tähendab see stabiilsemat ühendust just tipptundidel ja suurema koormusega piirkondades, kus 4G ühendus võib koormuse tõttu aeglaseks muutuda. Teiseks võimaldab 5G kasutada maksimaalselt ära uute nutiseadmete – olgu selleks nutitelefon, tahvel, nutikell või koduautomaatika – võimekust. Kolmandaks on see investeering tulevikukindlusse: uusi rakendusi ja teenuseid lisandub pidevalt. Nii on 5G paketi valimine üha enam mitte luksus, vaid mõistlik samm, et tagada endale ja oma seadmetele parim võimalik kasutuskogemus ka järgmistel aastatel.

Elisa on juba toonud klientideni ka järgmise sammu 5G arengus – 5G SA (standalone) ehk iseseisva 5G tehnoloogiaga, mis ei sõltu enam 4G tuumikvõrgust ja võimaldab pakkuda täiesti uut taset kiiruse, töökindluse ja paindlikkuse osas. Elisa iseseisvas 5G võrgus on juba täna saadaval esimesed piiratud hulgal Premium 5G paketid, mis annavad kliendi käsutusse personaalselt eraldatud osa Elisa 5G võrgust – ehk omaette „viilu”. See võimaldab garanteerida suuremat maksimumkiirust ja tagada miinimumkiiruse. Sellega aga Iseseisva 5G võrgu võimalused ei piirdu– tulevikus võimaldab see pakkuda viilutamist erinevate kliendisegmentide ja teenuste põhiselt. See tähendab, et ettevõtted, tööstused või avaliku sektori asutused saavad tulevikus kasutada oma spetsiifiliste vajaduste jaoks eraldi võrgukihte, tagades ühtaegu näiteks nii kiiruse, turvalisuse kui töökindluse.

Kõik see kinnitab, et 5G ei ole enam nišitehnoloogia või luksus, vaid vajalik kaaslane igapäevatoimetusteks, millele tuginevad nii ettevõtted kui ka eratarbijad. Nõudlus suurema andmemahu ja väiksema viivituse järele kasvab koos nutiseadmete ja digitaalsete teenuste laienemisega. Just seetõttu ei saa 5G-d käsitleda kui lihtsalt järjekordset võrgu uuendust – see on alus, millele ehitatakse järgmise kümnendi digimajandus ja uued ärimudelid.