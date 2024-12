Tagasi 16.12.24, 10:06 Indrek Lepik: Gruusia pöördub Venemaa rüppe, on põhjust muretseda Seni Euroopa Liidu kursil liikunud Gruusia on pärast võimuvahetust selle teekonna katkestanud ja soovib luua sooje suhteid Venemaaga, mis annab põhjust muretsemiseks, ütles Äripäeva välisuudiste toimetaja Indrek Lepik.

Gruusias on nädalaid kestnud meeleavaldused võimupartei vastu, kes tahab katkestada riigi tee Euroopa Liidu suunas. Foto: AFP/Scanpix

Lepik rääkis Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogammis, et võimule saanud partei on öelnud näiteks seda, et opositsioon tuleks ära kaotada. Samuti on politsei juba vangistanud olulisi opositsioonipoliitikuid.

Praegune areng on Lepiku sõnul oluline, sest kui Gruusia peaks pöörduma Venemaa liitlaseks, oleks selle protsessi tagasipööramine märksa keerulisema ja aeganõudvam.

Lisaks tulid lähemalt jutuks Saksamaa ja Prantsusmaa, kus käivad suured poliitilised muutused.

Indrek Lepikut intervjueeris Aivar Hundimägi.