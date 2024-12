Tagasi 17.12.24, 08:21 Heidutame siku tegemist: Eesti koos liitlastega võtab luubi alla Vene varilaevastiku Ühendekspeditsioonivägede JEF tippkohtumisel otsustasid 12 riiki, et hakkavad tihedamini kontrollima ja mõjutama Vene varilaevastikku, ütles riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor Erkki Tori.

Erkki Tori Foto: SIPA/Scanpix

Tori rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et tippkohtumisel riigid hakkavad näiteks kontollima Vene varilaevastiku dokumente ja kaupa, et heidutada siku tegemist ja korrastada Läänemere laevaliiklust.

Tori tunnistas, et kuigi ei ole reaalne hoida ära kõiki tulevaid juhtumeid, siis ühendekspeditsioonivägede riigid hakkavad senisest tihedamalt vahetama omavahel infot, kuhu laevad liiguvad, ja vajadusel peavad varilaevad kinni. Tori hinnangul on eesmärk jõuda just varilaevastiku kiire tuvastamise ja heidutamiseni.

Samuti tutvustas Tori lähemalt ühendekspeditsioonivägede riikide plaani Läänemere taristu kaitsmisel.

JEF on Ühendkuningriigi juhitav kaitsekoostööformaat, kuhu lisaks Eestile kuuluvad Holland, Läti, Leedu, Norra, Rootsi, Soome, Taani ja Island. JEFi mõte on olla esmareageerija enne NATO artikkel 5 väljakuulutamist.

Erkki Toriga vestles Martin Johannes Teder.