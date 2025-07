Tagasi 17.07.25, 13:00 Eksperdid: tehisarule ei saa vastutust delegeerida, see on ohtlik Saates "Digitark äri" räägime tehisintellektist kahes vaates: miks ja millal peab olema tehisaruga ettevaatlik ja kus tehisaru enda kasuks hästi tööle panna.

Erki Pogoretski riskijuhtimise ja sisekontrolli aastakonverentsil 2025.

Foto: Andras Kralla

Saate esimeses osas kuuleb, milliste tõsiste ja kriitiliste riskidega peame tegelikult tehisaru puhul arvestama. Näiteks Telia küberturbe juht ja ekspert Raivo Malter hoiatab, et ehkki nime poolest tehisintellekt, ei ole AI intelligentne – see ei mõtle, selles pole grammigi intelligentsi.

Küberturvalisuse seisukohalt muutuvad AI abil loodud petukõned ja -kirjad järjest veenvamaks, mistõttu ettevõtted peavad välja töötama täiesti uued kontrollmehhanismid. Eksperdid soovitavad ka pereliikmetel kokku leppida paroolid, et eristada päris kõnesid võltsingutest.

Üks tõsisemaid ohte on AI-ga manipuleerimine. Ühe näitena saab CVsse kirjutada valge tindiga teksti, ja kui personaliosakond on osa kandidaatide valimise eeltööst tehisarule andnud, võib nähtamatu teksti abil kaugele jõuda.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Eksperdid näevad suurt ohtu selles, et inimesed on hakanud AI-le liiga palju vastutust delegeerima. Probleem on eriti terav, kui AI annab "sirge näoga" vale informatsiooni ning inimene ei pruugi seda üldse märgata, kirjeldatakse saates.

Saate teises osas tutvustab Telia andmejuht Erki Pogoretski tehisintellekti praktilisi tööriistu. Ta selgitab, miks see, mis veel hiljuti tundus ulmefilmides võimatu, on täna juba reaalsus.

Ekspert hoiatab siiski, et AI ei ole maagiline lahendus, vaid tööriist, mille edukas rakendamine sõltub kolmest kriitilisest eeldusest: korrasolevast infovarast, tehnoloogia mõistmisest ja tegelike probleemide olemasolust.

Saade on salvestatud riskijuhtimise ja sisekontrolli aastakonverentsil, mis toimus maikuus. Aruteluringis osalesid Telia küberturbe juht ja ekspert Raivo Malter, Telia andmejuht Erki Pogoretski ning Ramirent Groupi siseauditi juht Andre Kaldamäe. Vestlust modereeris BigBanki siseauditi juht Karin Rätsep.