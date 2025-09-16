Kuidas megatrend jõudis fiaskoni ja unistused põrkusid poliitilise riskiga
Sel kolmapäeval, kui Eesti raske raha, majanduslikku ja poliitilist võimu esindavad otsustajad astuvad Alexela kontserdimajas majanduskonverentsi “Äriplaan 2026” püünele, on paslik meenutada viimastel aastatel juhtkirjadeks vormitud ärimõtteid.
Alanud nädalal on kodubörsi investorite kalender küll rahulikum, kuid oodata on makromajanduslikke andmeid ning kriitilisi poliitilisi arenguid. Samuti saab alguse Facebooki emafirma Meta arenguid tutvustav iga-aastane konverents.
Kaubandus-tööstuskoja ärihooaja avamisel ütles koja juhatuse esimees Toomas Luman, et Eesti maksupoliitikas tuleks hoida maksukoormus võimalikult väike ning uuest aastast jõustuma planeeritud tulumaksu tõus tuleks ära jätta.
