Lenno Uusküla: ettevõtjad peaksid end kasvuks valmis panema

Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul hakkame uuel aastal rinda pistma hinnatõusuga.
Foto: Andres Laanem
“Plaanid tuleb teha selle jaoks, et olla valmis kasvuks – et õige aeg on investeerida, õige aeg on mõelda, kuidas oma ettevõtet natukene laiendada või efektiivsemaks teha, et siis suuremat nõudlust rahuldada,” selgitas Uusküla.
Plaanid ja tegelik elu. Majanduskonvrents “Äriplaan” juhtkirjades 2019–2024
Sel kolmapäeval, kui Eesti raske raha, majanduslikku ja poliitilist võimu esindavad otsustajad astuvad Alexela kontserdimajas majanduskonverentsi “Äriplaan 2026” püünele, on paslik meenutada viimastel aastatel juhtkirjadeks vormitud ärimõtteid.
