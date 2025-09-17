Hepsor pani paika 8 miljoni eurose ehituslepingu Riias

Kinnisvaraarendaja Hepsor vahetab juhti. Juba käesoleva nädala reedel annab senine juht Henri Laks teatepulga üle Martti Krassile, kes on viimased seitse aastat juhtinud Hepsori Läti äri. Laks kinnitas, et annab ettevõtte üle heas seisus.
Tervisekindlustus ei ole enam pelgalt hüve – see on muutumas tööandja konkurentsieeliseks, mida ootavad nii noored spetsialistid kui ka kogenud töötajad. Mida tervisekindlustus tegelikult katab, kuidas on töötajate ootused viimastel aastatel muutunud ja kuidas see kõik mõjutab tööandja brändi?