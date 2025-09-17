Idufirmade uus liivakast Ruum avab oktoobris uksed

Saates "Ükssarvikute kasvulava" arutame Ruumi kaasasutajate Liisa Jõerüüdi ja Aksel Joonas Reedi
ga idufirmade maastiku hetkeseisu. Jõerüüt ja Reedi selgitavad, miks on Ruumi ehk kogukondliku tööruumi loomine praegu kriitiliselt tähtis, räägivad lähemalt, kuidas see keskkond erineb traditsioonilistest inkubaatoritest ja miks on nende fookus just ehitamisel, mitte rahakaasamisel.
Saates kuuleb ka, kuidas Ruumi kontseptsioon sündis, millised on Ruumi esimesed sammud ja millal alustatakse pilootprojektiga ning kuidas ambitsioonikad noored saavad sellel nädalal kogukonnaga liituda.