Tagasi 17.09.25, 13:32 Mihkel Nestor: need, kel praeguses majanduses kenasti läheb, võiksid olla häälekamad Kui Eesti vaikiv enamus annaks häälekamalt teada, et nende elul pole praegu häda midagi, siis võiks tulemuseks olla mõne komakoha võrra kõrgem majanduskasv, kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

“Meist mõnisada kilomeetrit lõunas elavad leedulased, kes toimetavad suhteliselt sarnases majandusruumis, ent tarbijauuringutes räägivad sellest, kuidas neil läheb hästi ja hakkab veel paremini minema. Imeväel on tulemuseks 3%ne majanduskasv,” kirjutab majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Foto: Erakogu

Viimastel päevadel on usinamad Eesti majandusanalüütikud lahendanud probleemi, mille üle vähem usinad on pikalt pead murdnud: miks on Eesti tarbijate kindlustunne nii madal? Seda siis olukorras, kus Eesti tegelik majandusolukord on, noh… vähemalt rahuldav.