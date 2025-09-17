Tagasi 17.09.25, 12:20 Tõnu Pekk: miks on Swedbankil viis sarnase sisuga pensionifondi? See ei ole kogujate huvides Kavalamad pensionifondide valitsejad on leidnud võimaluse pakkuda kogujatele sisuliselt sama fondi mitme erineva nime alt. See teenib fondivalitseja ärihuve, mitte pensioniks kogujate eesmärke, kirjutab Tuleva fondijuht ja juhatuse liige Tõnu Pekk.

“Minu arvates ei ole Swedbanki soovitus valida sünniaastale vastav pensionifond eriti siiras,” kirjutab Tuleva juhatuse liige Tõnu Pekk.

Foto: Andras Kralla/Äripäev

Otto von Bismarck on öelnud, et kodanikud magavad rahulikumalt, kui nad ei tea, millest tehakse vorsti või rahvuslikku poliitikat. Mõned fondivalitsejad arvavad sama pensionifondide kohta.