Tõnu Pekk: miks on Swedbankil viis sarnase sisuga pensionifondi? See ei ole kogujate huvides
Kavalamad pensionifondide valitsejad on leidnud võimaluse pakkuda kogujatele sisuliselt sama fondi mitme erineva nime alt. See teenib fondivalitseja ärihuve, mitte pensioniks kogujate eesmärke, kirjutab Tuleva fondijuht ja juhatuse liige Tõnu Pekk.
LHV süüdistab Luminori pensionikogujate eksitamises ja neile kalli fondi pähemäärimises, mis käitub sisuliselt nagu odav indeksifond. Luminor eitab süüdistusi, kuid halvimal juhul maksavad 17 666 pensionikogujat teenuse eest, mida nad sisuliselt ei saa.
Roheliste fondide hiilgus ja hukk. Järgmiseks AI-fondid?
Fondivalitsejatel on motivatsioon luua juurde järjest uusi temaatilisi fonde, mis püüavad hiljuti kõneainet tekitanud trende, kuid nende teekond võib järsku otsa saada, kirjutab Tuleva fondijuht Tõnu Pekk.
“Küll ühel heal päeval otsustab ka Luminor neid müügimehi enam mitte palgata”
Pikas plaanis pole agressiivne müük finantstoodete pakkumiseks edukas strateegia ning LHV otsus lõpetada kaubanduskeskustes pensionifondide müüjate kasutamine on märk laiemast muutusest, kirjutab Tuleva juhatuse liige Tõnu Pekk.