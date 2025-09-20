Meelis Einstein: "Eestis on liiga palju neid, kes arvavad, et keskkond on vaenulik"
Eestis on praegu liiga palju neid, kes arvavad, et keskkond on vaenulik, kohe-kohe tuleb idanaaber kallale ja valmistume sõjaks, ning see pärsib optimistlikku vaadet, rääkis Heidelberg Materialsi Baltikumi piirkonna juht Meelis Einstein.
Vilniuse energia- ja tehnikamuuseum täitub vaikselt. Kohale saabuvad Rail Balticu esindajad, kõigi Balti riikide ametnikud ning ka Hispaania delegatsioon, et sõlmida miljardiline leping raudtee elektrifitseerimiseks. Kuigi ehitusplatsidel käib hoogne töö, muutuvad plaanid üha tagasihoidlikumaks.
Lääne-Virumaal on oma nimekirjaga kõigis kaheksas omavalitsuses esindatud Isamaa ja EKRE, Keskerakond on nimekirja välja pannud seitsmes omavalitsuses. Nagu ikka, on väga palju valimisliitude nimekirju.
President Kersti Kaljulaid ja riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson arutlevad, kuidas Euroopa ja Eesti saavad tagada energiajulgeoleku olukorras, kus Venemaa kasutab fossiilkütuseid relvana.