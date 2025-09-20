Tagasi 20.09.25, 16:30 Meelis Einstein: "Eestis on liiga palju neid, kes arvavad, et keskkond on vaenulik" Eestis on praegu liiga palju neid, kes arvavad, et keskkond on vaenulik, kohe-kohe tuleb idanaaber kallale ja valmistume sõjaks, ning see pärsib optimistlikku vaadet, rääkis Heidelberg Materialsi Baltikumi piirkonna juht Meelis Einstein.

Meelis Einstein kandideerib ka Lääne-Virumaal Viru-Nigula valla volikokku. "Me oleme valmis ka neid betoonpunkreid tegema, et inimesed tunneksid ennast turvalisemalt."

Foto: Sten Semjonov

Ettevõtjad ei tee pika vaatega plaane, sest nende sõnul on keskkond nii keeruline, et planeerida ei saagi midagi, rääkis Einstein. "Ega siis ei juhtugi midagi."