  • OMX Baltic−0,62%289,7
  • OMX Riga0,41%910,85
  • OMX Tallinn−0,56%1 929,67
  • OMX Vilnius0,21%1 239,25
  • S&P 500−0,5%6 604,72
  • DOW 30−0,38%45 947,32
  • Nasdaq −0,5%22 384,7
  • FTSE 1000,38%9 249,22
  • Nikkei 225−0,87%45 354,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%97,64
  • 26.09.25, 12:41

Eesti Pank: digieuro tuleb pea sama anonüümne kui sularaha

Digieuro on pea sama anonüümne kui sularaha, ütles Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhataja Rainer Olt. Erinevalt kaardimaksetest ei näe digieuro tehingute andmeid ei keskpank ega maksesüsteem, selgitas ta.
Euroopa Keskpank arendab digieurot, millest peaks saama uus seaduslik digitaalne maksevahend.
  • Euroopa Keskpank arendab digieurot, millest peaks saama uus seaduslik digitaalne maksevahend.
  • Foto: IMAGO/Scanpix
Olt rääkis Äripäeva raadiohommikus, et praegu sõltume peaaegu täielikult kaardimaksetest, mida pakuvad valdavalt Euroopa-välised ettevõtted. Kui kaardimaksed mingil põhjusel katkeksid, poleks inimestel ega ettevõtetel toimivat alternatiivi, märkis ta.
Olt rääkis, et digieuroga saab maksta ka ilma internetiühenduseta ja seda tunduvalt privaatsemalt. “Kui internetti ei ole ja ma kannan sulle näiteks 50 eurot, siis sellest tehingust teame ainult mina ja sina. Isegi minu pank ega sinu pank, kes seda digieuro rahakotti haldavad, ei näe, mille eest makse tehti,” rääkis ta. “Pank näeb hiljem vaid seda, et offline-limiit on muutunud, kuid muud jälge ei jää.”
Tema sõnul võib Eestis üksainus tunniajane kaardimaksete tõrge põhjustada majandusele ligi 840 000 euro suuruse kahju. Just seetõttu peab Euroopa Keskpank vajalikuks tuua turule seaduslik digitaalne maksevahend – digieuro.

Intervjuus tuli juttu ka sellest, kuidas digieuro täpsemalt toimima hakkab, milline on intress ning mis saab sularahast.
Küsis Aivar Hundimägi.
Digieuro saab olema pea sama anonüümne kui sularaha
00:00
Automaksu ümber on olnud viimastel kuudel palju segadust, mis on loonud ka võimalusi skeeme punuda.
Uudised
  • 25.09.25, 06:00
Segadus automaksu ümber avab uksed skeemitamisele
Enima Trade’i asutaja Indrek Reitsak rääkis saneerimisest ja pankrotiavalduse esitamisest ka Äripäeva raadio saates “Kuum tool”.
Uudised
  • 24.09.25, 15:28
Saneerimist proovinud mööblitootja varises pankrotti
Tallinna kaitsetööstuse EXPO-l näitas Eesti kaitsetööstus end laias ulatuses.
Uudised
  • 25.09.25, 16:56
Eesti kaitsetööstus näitas end täies ulatuses: firmad valmistuvad masstootmiseks
Kinnisvarainvestor Tõnu Toompark luges Tallinna abilinnapea Madle Lippuse hiljutist arvamuslugu Äripäevas ja leidis, et peab lükkama mitu väidet ümber.
Arvamused
  • 25.09.25, 16:14
Tõnu Toompark vastab Madle Lippusele: kui aru ei saa, siis ära näpi!
Tallinna üüriturg ei vaja “tarka” parteilist juhtimist
Margus Rink töötas varem Coop Panga juhina ja on saanud ka Eesti parima juhi tiitli. See inimene, keda tema ise oleks pakkunud uueks Eesti Panga presidendiks, pole aga nelja avalikustatud kandidaadi seas, tõdes ta.
Uudised
  • 24.09.25, 16:59
“Hullumeelne pistrik ei saa olla.” Neli tippjuhti pürgivad Eesti olulisimaks rahapoliitika kujundajaks
Kolm küsimust neljale kandidaadile
Seni on Microsoft tuginenud suuresti OpenAI lahendustele.
Börsiuudised
  • 24.09.25, 22:32
Microsoft lisab Copilotisse Jaan Tallinna rahastatud AI-firma mudeli
K.B. Passage’i tekstiilitööstuse omanik sõnas, et otsus äritegevus lõpetada sündis aasta alguses. Foto on illustratiivne.
Uudised
  • 24.09.25, 08:25
Rõivatööstus läks pankrotti. Omanik: see on Eestis välja surnud ala
DAB+ ehk digiraadio platvorm muutub üheks oluliseks kriisikommunikatsiooni kanaliks.
  • ST
Sisuturundus
  • 25.09.25, 14:14
Elutähtis side ja meedia: kuidas kriisiolukorras elanikkonda teavitada?
Hesburger võtab tulevikus tööle vähem alla 18aastaseid töötajaid, kuna uute eeskirjadega on keeruline kohaneda. Pilt on illustratiivne.
Gümnasistid saavad töötada nüüd vaid kuni 2 tundi päevas. "Edaspidi ootame meeskonda üle 18aastaseid.“
Panganduseksperdi Erkki Raasukese sõnul pole tal kahtlust, et keegi saab kinnisvaraarendajate kõrge intressiga võlakirjadega valusalt kõrvetada.
Erkki Raasuke kinnisvaraarendajate võlakirjadest: on vaid aja küsimus, kui see kõik tükkideks lendab
“Olen valmis tegema igasuguseid kihlvedusid”
NATO õhuturbemissioonil osaleb Ungari rootslastelt ostetud Gripeni hävitajatega.
Ungari hävitajad peletasid Vene sõjalennukeid Läti õhuruumi veerelt
Hesburger võtab tulevikus tööle vähem alla 18aastaseid töötajaid, kuna uute eeskirjadega on keeruline kohaneda. Pilt on illustratiivne.
Gümnasistid saavad töötada nüüd vaid kuni 2 tundi päevas. "Edaspidi ootame meeskonda üle 18aastaseid.“
Droonid häirisid sel nädalal korduvalt Taani lennujaamade tööd.
Lennujuht drooniohust: kõige halvema stsenaariumi vastu head rohtu pole
2023. aasta leht Komsomolskaja Pravda märgib ära Alexander Zapesotskiy sünnipäeva, nimetades teda riigi ühe kõige eesrindlikuma ülikooli juhiks.
Eesti firma omanikul on Venemaal jama majas
Hotellide ja restoranide liidu juht Külli Kraner.
Noorte karmimaid tööpiiranguid on praktikas keeruline ellu viia
Värske allkiri all
Trump kaitseb USA rahvuslikku julgeolekut köögimööbli eest uute tollidega
Tollid ravimitele 100%, köögimööblile 50%
Ukraina presidendi nõunik Oleksandr Kamõshin (pildil keskel) Ukraina droone Saksa kaitsetööstusele tutvustamas
Ida-Euroopa riigid arutavad Helsingis droonitõrje rajamist
Järve Selver sai 25
  • ST
Veerandsada aastat Järve Selverit: suur lugu Eesti kaubanduse arengust
Vaatamata ootustele alla jäänud tulemustele, tegi Super Micro avalikuks optimistlikud plaanid eelseisvaks perioodiks.
Eesti investorite ihaldatud Super Micro mind ei veena
Tesla müük Euroopas kukkus augustis üle 20%.
Tesla aktsia langes, kuna müük Euroopas kukkus üle 20%
Kulla hind tõuseb, bitcoin langeb.
Kulla ja hõbeda hind tõuseb, bitcoin langeb
S&P 500 taandus neljapäeval umbes 0,5%.
USA aktsiad langesid kolmandat päeva järjest
Kord hiiglane, nüüd abivajaja ‒ Intel meelitab Apple’it ettevõttesse investeerima. Apple'il ja Intelil on pikk ja kohati pingeline ühine ajalugu.
Intel nuiab raha ka Apple’ilt
Yolo Groupi omaniku Tim Heathi sõnul peab nüüd kasiinoäris valima musta ja valge vahel.
Miljardäri pööre tõi masskoondamise. Tim Heath loobub hallist ärist ning siseneb Lähis-Idasse
Greenful Groupi juhatuse liige Toomas Allikas (istub) tunnistas pingeid Sillamäe projekti osanike vahel, kuid tema sõnul need lahenevad lähiajal. Tekstiili Taaskasutuse OÜ juhatuse liige Kalle Grentsi sõnul on Allikase juhitava Hollandi ettevõtte osaluse vähenemine tingitud ühingu tegevuse finantseerimise proportsioonidest.
Partnerid lükkasid suuromaniku nurka: hiigeltoetusega tööstuses kerivad pinged
Skeletoni asutaja ja juht Taavi Madiberk näitamas 2019. aastal Äripäevale oma tehast Dresdeni lähedal. Nüüd on valmis uus supertehas Leipzigi lähistel, kuid masstootmist seal veel alustatud ei ole. Kinni on aga läinud juba seesama Dresdeni tehas.
Mustad pilved särava eduloo kohal. Skeletoni supertehas toppab, Eestis koondatakse
Andreas Tiik asutas üle maailma jõudnud firma koos oma vennaga.
Miljonid turundusse ja ämbrid Mehhikos: kolm asutajat panid tellimused plahvatama
Sandra Laur läbis Inglismaal erakoolis kohustusliku sõjalise väljaõppe. Ta meenutab, kuidas ühel võistlusmängul kuulutati ülem „hukkunuks” ja tal tuli ootamatult juhtimine üle võtta ning meeskond kiiresti ümber korraldada. „Selle võistluse me võitsime,” sõnab ta.
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema”
2023. aastal Äripäevale intervjuud andes ütles Rainer Miltop, et aastatel, kui tema firma enam Kadrioru Pargile valgusfestivali jaoks tehtud tööde eest arveid ei esitanud, tema festivali jaoks töid ei tellinud. Ometigi oli Äripäeval ja prokuratuuril vastupidine info ning nüüd süüdistab prokuratuur teda koos ametnikust elukaaslasega selles, et kasutasid valearvet, et tehtud installatsiooni pealt teenida.
Eesti 200st skandaaliga lahkunud poliitik ja ettevõtja sai koos elukaaslasega kriminaalsüüdistuse
“Mingit emotsiooni ei tekita”
Saates “Äripäeva arvamusliider” räägime ettevõtja ja Rikaste TOPi paikse asuka Urmas Sõõrumaaga rikkusest ja rikastest.
Urmas Sõõrumaa: vaba raha paneb mu lollusi tegema
“Lennuk on mul küll kiviks kaelas”
ESG kiirelt kustunud tähelennul on kolm põhjust: lõdvenevad Euroopa regulatsioonid, majandusraskused ja juhtide meelsus.
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks

Podcastid

Poliitikute töölaud: kes on kahtlane ja kes lihtsalt kaabakas?
Poliitikute töölaud
Poliitikute töölaud: kes on kahtlane ja kes lihtsalt kaabakas?
00:00
Tarbijakaitsja petlikest e-poodidest: äärmisel juhul võime poe sulgeda
Hommikuprogramm
Tarbijakaitsja petlikest e-poodidest: äärmisel juhul võime poe sulgeda
00:00
Seakatk tõi Atriale Eestis pea pool miljonit kahjumit
Äripäeva TOP
Seakatk tõi Atriale Eestis pea pool miljonit kahjumit
Poole miljoni eurose portfelli edulugu: hirm sunnib fotograafist investorit tegutsema
Investor Toomase tund
Poole miljoni eurose portfelli edulugu: hirm sunnib fotograafist investorit tegutsema
Taavi Veskimägi: Ukraina näitab, et rohetehnoloogia säästab elusid
Cleantech
Taavi Veskimägi: Ukraina näitab, et rohetehnoloogia säästab elusid
Eksperdid vaidlevad: kas takistame vingumisega ise oma majanduse kasvu?
Kuum tool
Eksperdid vaidlevad: kas takistame vingumisega ise oma majanduse kasvu?
29.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttes
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
30.09.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
01.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
02.10.2025 Juhtimispsühholoogia
Äripäeva Akadeemia
Juhtimispsühholoogia
8 akadeemilist tundi
03.10.2025 Power BI baaskoolitus
IT Koolitus
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
04.10.2025 Tehnilise analüüsi kiirkursus
Äripäeva Akadeemia
Tehnilise analüüsi kiirkursus
6 akadeemilist tundi
07.-08.10.2025 ja 14.-15.10.2025 Küberturbejuhi kool
IT Koolitus
Küberturbejuhi kool
72 akadeemilist tundi, millest 32 ak/h auditoorne õpe ja 40 ak/h iseseisev e-õpe
08.10.2025 ja 15.10.2025 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
08.10.2025 Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
Äripäeva Akadeemia
Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
3 akadeemilist tundi
09.10.2025 Exceli koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Exceli koolitus edasijõudnutele
8 akadeemilist tundi
09.10.2025 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi

