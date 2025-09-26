Tagasi 26.09.25, 12:41 Eesti Pank: digieuro tuleb pea sama anonüümne kui sularaha Digieuro on pea sama anonüümne kui sularaha, ütles Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhataja Rainer Olt. Erinevalt kaardimaksetest ei näe digieuro tehingute andmeid ei keskpank ega maksesüsteem, selgitas ta.

Euroopa Keskpank arendab digieurot, millest peaks saama uus seaduslik digitaalne maksevahend.

Foto: IMAGO/Scanpix

Olt rääkis Äripäeva raadiohommikus, et praegu sõltume peaaegu täielikult kaardimaksetest, mida pakuvad valdavalt Euroopa-välised ettevõtted. Kui kaardimaksed mingil põhjusel katkeksid, poleks inimestel ega ettevõtetel toimivat alternatiivi, märkis ta.

Olt rääkis, et digieuroga saab maksta ka ilma internetiühenduseta ja seda tunduvalt privaatsemalt. “Kui internetti ei ole ja ma kannan sulle näiteks 50 eurot, siis sellest tehingust teame ainult mina ja sina. Isegi minu pank ega sinu pank, kes seda digieuro rahakotti haldavad, ei näe, mille eest makse tehti,” rääkis ta. “Pank näeb hiljem vaid seda, et offline-limiit on muutunud, kuid muud jälge ei jää.”

Tema sõnul võib Eestis üksainus tunniajane kaardimaksete tõrge põhjustada majandusele ligi 840 000 euro suuruse kahju. Just seetõttu peab Euroopa Keskpank vajalikuks tuua turule seaduslik digitaalne maksevahend – digieuro.

Intervjuus tuli juttu ka sellest, kuidas digieuro täpsemalt toimima hakkab, milline on intress ning mis saab sularahast.

Küsis Aivar Hundimägi.