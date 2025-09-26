Tagasi 26.09.25, 12:49 Kullafond. Everesti tipus käinud Kaspar Eevald: see mägi muudab elu Kaheksanda eestlasena Everesti tippu jõudnud Kaspar Eevald ütleb, et kaks kuud kestnud ekspeditsioon on pidev emakeselt loodus nõusoleku ootamine.

Ekstreemsportlane Kaspar Eevald.

Foto: Madis Veltman / Postimees / Scanpix

Kaspar Eevald jõudis eelmise aasta 21. mai ööl maailma katusele ehk Everesti tippu. See oli retk, milleks ta oli valmistunud aastaid, selle jaoks kulutanud kümneid tuhandeid eurosid ja mille suhtes olid tal ka suured ootused.

“See mägi muudab elu. Ma olen teine inimene, see ei ole delulu jutt,” ütleb Eevald saates “Läbilöök”.

Saates räägib Eevald, mis mõtteid mõlgutas ta 8848 meetri kõrgusel, miks tal tuli sinna minna, räägime ka õnnetustest mäel ja surmast. Lisaks küsime, kas Everestist on saamas rikka pensionäri mägi.

Saatejuht on Eget Velleste.

Saade oli eetris 11.07.2024.