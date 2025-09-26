Trump kaitseb USA rahvuslikku julgeolekut köögimööbli eest uute tollidega

Tollišoki mõjud hakkavad USAs vaikselt kohale jõudma. Tulemuste hooaja lõppemise järel saavad makronäitajad taas rohkem tähelepanu ja turu optimism pannakse proovile, kirjutab SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil.
USA aktsiaturg on praegu nagu Ott Tänaku auto, mis sõidab väga kiiresti, aga piloot ei ole auto seadistusega rahul ning konkurentsis püsimiseks tuleb võtta üha enam riske, kirjutab Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas.
Kui IT-spetsialistid ei jõua enam halvasti töötavate arvutite üle arvet pidada, töötajad peavad pidevalt tegelema tõrkuvate süsteemiga, või olulised dokumendid lähevad kaotsi, siis ei ole enam tegu vaid tehniliste muredega. See on ettevõttele reaalne rahaline kadu. Seetõttu on kriitiline mõista, et mida enam organisatsioon tehnoloogiast sõltub, seda olulisemaks muutub arvestada seadmete omamise kogukulu – sealhulgas ka hooldust ja tootlikkuse vähenemist – mitte pelgalt algset ostuhinda.