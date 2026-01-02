Tagasi Julgeolek ja kestlikkus juhtimislaual: milliseid valikuid tuleb tänavu teha? Aasta alguse puhul arutame Miltton New Nordics’i kestlikkuse strateegi ja ühiskonnasuhete konsultandi Helen Tammemäega, miks oli 2025. aasta kestlikkuse vaates murranguline ning miks kujuneb 2026. aasta ettevõtetele valikute aastaks. Juhtimisaudit

Saates "Juhtimisaudit" vaatame tagasi kestlikkuse aruandluse direktiivi mõjule ja selle pidurdamisele, mille järel paljud ettevõtted hakkasid kestlikkust enda jaoks uuesti mõtestama. Tammemäe sõnul jõudis kestlikkus paljude ettevõtete jaoks fookusesse just koos Euroopa Liidu aruandluse direktiiviga, kuid nüüd ollakse olukorras, kus otsitakse selle tegelikku strateegilist sisu ja väärtust.

Oluliseks teemaks on kestlikkuse ja julgeoleku seosed. “Julgeolekust vähemalt siin Eestis saab üks kestlikkuse osa,“ rõhutab Tammemäe, tuues näiteks tarneahelad, investeeringud ja talentide liikumise. Ta hoiatab, et kestlikkus ei saa jääda kõrvalteemaks: ”Sa ei ole kestlik, kui sul ei ole kasumit.“ Saate keskne sõnum on selge – kestlikkus ei seisne ainult aruandluses, vaid on juhtimiskvaliteedi küsimus.

Saates arutatakse ka, milliseid signaale peaksid juhid 2026. aastal tähele panema, et olla konkurentsivõimelised ja kestlikud. Tammemäe rõhutab siinkohal praktilist lähenemist ehk ettevõtted peaksid otsima lahendusi suurtele ühiskondlikele probleemidele, millega nad silmitsi seisavad. “Mida suuremale ühiskondlikule probleemile sa lahendust pakud, seda suurem on ka su konkurentsivõime,“ selgitab ta.