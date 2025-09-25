Töötud ESG spetsialistid vaatavad kahaneval turul nõutult ringi

ST Sisuturundus 29.09.25, 11:31

Euroopas tegutsev konservatiivse riskiga rahastusplatvorm Letsinvest ja litsentseeritud kauplemis- ja arveldussüsteem Axiology hakkavad tegema koostööd, et võimaldada ettevõtetel lihtsamalt ja tõhusamalt võlakirjaemissioone jaotada ning investoritel neid omandada.