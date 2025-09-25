Töötud ESG spetsialistid vaatavad kahaneval turul nõutult ringi

Pea peale keeratud regulatsioonid ja kärpekäärid ajasid üha suuremaks paisuva ESG mulli lõhki – koondamislaine tabas nii suuri advokaadibüroosid kui ettevõtteid, kuid küllastunud turul on raske uut kohta leida.
Ebamõistliku bürokraatia vähendamine on tervitatav, aga ESG-d ei tohiks maha kanda, kirjutab personalifirma Manpower Baltikum juht Heigo Kaldra vastukajana Kestlikkusuudiste suurele loole ESG spetsialistide koondamisest.
Kui ettevõtja koondab kestlikkuse juhi, jääb talle koorem, mida ta ei jõua kanda, kirjutab ettevõtete interim ESG juht Kristiin Bauer vastukajana Kestlikkusuudiste suurele loole ESG spetsialistide koondamisest.
Euroopas tegutsev konservatiivse riskiga rahastusplatvorm Letsinvest ja litsentseeritud kauplemis- ja arveldussüsteem Axiology hakkavad tegema koostööd, et võimaldada ettevõtetel lihtsamalt ja tõhusamalt võlakirjaemissioone jaotada ning investoritel neid omandada.