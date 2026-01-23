Investor Toomase konverentsi korraldaja: ebakindlust nähakse teenimiskohana

Mullu investor Toomase konverentsil rääkinud esinejad pakkusid välja kümneid ettevõtteid ja sektoreid, kuhu investoritel tasuks vaadata. Et uus konverents ootab ees juba sel laupäeval, vaatame, kuidas soovitustel läks.
Tootmisettevõtted investeerivad automatiseerimisse, seadmete ühendamisse ja andmete kogumisse. Ometi kulub endiselt aega komponentide otsimisele, inventeerimisele ja nende liikumise käsitsi registreerimisele. RFID-tehnoloogia pakub võimalust muuta mitte ainult üksikuid töövõtteid, vaid terveid protsesse.