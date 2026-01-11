Madis Toomsalu: Eesti on valmis rääkima astmelisest tulumaksust
Eesti peaks hakkama mõtlema astmelise tulumaksu rakendamisele, sest see aitaks muu hulgas lihtsustada ettevõtlust, leiab peaministri efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoja liige ja börsil noteeritud LHV Groupi endine juht Madis Toomsalu.
Kui kaupmees ütleb tarnijale, et hinnatõusu korral võib kaup sortimendist välja jääda, kas see on tavapärane äriline läbirääkimine või juba lubamatu surve? Ja millal võivad ebaausate kaubandustavade reeglid puudutada ettevõtet, kes ise üldse toitu ei müü?