Dmitri Fefilov: teise samba Pandora laekale on lahendus olemas

Eesti peaks hakkama mõtlema astmelise tulumaksu rakendamisele, sest see aitaks muu hulgas lihtsustada ettevõtlust, leiab peaministri efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoja liige ja börsil noteeritud LHV Groupi endine juht Madis Toomsalu.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.