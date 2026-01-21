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Dmitri Fefilov: teise samba Pandora laekale on lahendus olemas

Ükski poliitiline jõud ei taha Isamaa avatud teise pensionisamba Pandora laegast sulgeda, kuid kompromisslahendus on sellegipoolest olemas, kirjutab Delovõje Vedomosti ajakirjanik Dmitri Fefilov.
“Pole välistatud, et pensioniraha osalise väljavõtmise võimalus innustab inimesi veelgi sagedamini osa oma tulevasest pensionist välja võtma,” hoiatab Delovõje Vedomosti ajakirjanik Dmitri Fefilov.
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