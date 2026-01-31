Raadiohitid: Lõhmuse sisekriitika, analüüsikunn ja uus ettevõtlussaade

- LHV kaasasutaja Rain Lõhmus.
- Foto: Raigo Pajula
Lõppeva nädala suurimaks raadiohitiks kerkis intervjuu LHV kaasasutaja Rain Lõhmusega, kelle sõna oli talle omaselt vaba.
Nädala raadiohitid:
“Lõhmus: LHV nõrkade tulemuste taga olid ka juhtimisvead"
Artikkel jätkub pärast reklaami
LHV jäi mullu 9 kuu lõikes seatud finantsplaanile osaliselt alla. LHV kaasasutaja Rain Lõhmuse hinnangul lasub selles süü ka panga juhtkonnal.
“Seal on mitu tegurit, aga mulle meeldib otse rääkida. Ma arvan, et me tegime ka juhtimisvigu. Kõige suurem erinevus oli see, et me maksime palju rohkem intresse välja, kui meil finantsplaanid ette nägid, mis võib-olla ei olnud põhjendatud,” tõi Lõhmus esile.
Küsitles Jana Saarkoppel.
Hetkel kuum
Ekspert: aktsent ja keel enam kaua ei päästa
Intervjuu kolme personaalkokaga
Lõhmus: LHV nõrkade tulemuste taga olid ka juhtimisvead
“Katri Teller tõmbas pidurit: elan parimat elu, olen metsas ja ehitan kassidele onne”
Tippinvestori, meelelahutaja Katri Telleriga räägime julgusest teha muutusi ja ka Telleri enda elu suurimatest kannapööretest.
Saatejuht Eget Velleste.
Katri Teller tõmbas pidurit: elan parimat elu, olen metsas ja ehitan kassidele onne
Aasta investor pani raha tööle hirmust. “Ma ei taha olla vaene pensionär”
Kuumal toolil istis värskelt aasta investor 2026 tiitliga pärjatud tuntud õppejõud, investor ja finantsanalüüsiekspert Paavo Siimann
, kes avas oma teekonna tagamaid ja rääkis, kuidas ta vahetas kõrge palgaga korporatiivtöö ülikooli õppejõu ameti vastu.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Küsitles Jaan Martin Raik.
Aasta investor pani raha tööle hirmust: “Ma ei taha olla vaene pensionär”
“Oma idu maailma tipule müünud asutaja: algul arvati, et oleme naljaprojekt”
Peagi täitub aasta tehingust, mil suurtegija Optimove ostis Eesti idu Adact
. Asutaja Kalev Kärpuk
tunnistab, et algul ei võetud nende äri tõsiselt ja isegi tulevane ostja sai lahenduse sisust esiti valesti aru.
Saate teises pooles jagas soovitusi esimesteks sammudeks ettevõtluses Swedbank
i väikeettevõtete segmendijuht Astrid Maldre
.
Saadet juhib Mai Kroonmäe.
Oma idu maailma tipule müünud asutaja: algul arvati, et oleme naljaprojekt
“Microni aktsiaost ja ülinõudlik publik: börsitoimetus võttis kokku investor Toomase konverentsi melu“
Saates "Investor Toomase tund" võtsid saatekülalised kokku laupäeval kümnendat aastat toimunud juubelikonverentsi Kultuurikatlas. Stuudios olid korraldajad ehk Investor Toomase tiim.
Saadet juhib Merian Tiirats.
Microni aktsiaost ja ülinõudlik publik: börsitoimetus võttis kokku investor Toomase konverentsi melu
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!