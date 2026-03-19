Wall Streeti tabas uus madalseis, intressikärbete lootus kustus

Kuigi süvenev Lähis-Ida konflikt peaks reeglina kulla hinda toetama, on sõjast tingitud naftahinna hüpe ja hirm püsivalt kõrgete intressimäärade ees paisanud väärismetallid järsku langusse, kirjutab Yahoo Finance.
Viimase ligi kolme nädala jooksul on Eesti investorid olulisel määral muutnud oma investeerimisotsuseid: turuga ujutakse vastuvoolu Soome kütusefirma Neste aktsia tehingutes ning raha usaldatakse kaitsetööstustele.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.