Eesti koolijuhtide tase on ebaühtlane, vajaka jääb juhtimisoskustest

Heateo Haridusfondi koolijuhtimise valdkonna juht Ann Leppiman, Saku Gümnaasium
i direktoriga Keit Fomotškin ja Tartu Forseliuse kool
i õppejuht Kristi Mumm leidsid saates “Õppetund“, et Eesti koolijuhtide tase on üsna ebaühtlane.
Kuigi suur osa juhte on kasvanud välja õpetajaskonnast ja neil on tugev pedagoogiline taust, jääb sageli vajaka just juhtimisalastest kompetentsidest – inimeste juhtimine, organisatsiooni arendamine ja strateegiline mõtlemine.
Saates arutleti ka koolijuhtide arenguvestluste üle. Kuigi umbes pool koolipidajaist neid päriselt ka teeb, jääb õhku küsimus, kui sisukad need tegelikult on. Kas fookus on eesmärkide täitmisel või juhina arenemisel? Ning milline peaks olema arenguvestlus, mis loob päriselt väärtust, mitte ei täida pelgalt formaalset kohustust?