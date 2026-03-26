Eesti koolijuhtide tase on ebaühtlane, vajaka jääb juhtimisoskustest

Samuti käsitleti koolijuhtide värbamist ja arutleti, kuidas juhte leitakse, milliseid oskusi hinnatakse ning kuivõrd teadlikult kasutatakse olemasolevaid tööriistu, näiteks haridusjuhtide karjääri- ja kompetentsimudelit. Veel tõstatati küsimus, kas hea õpetaja on automaatselt ka hea juht.

Saate teises pooles keskenduti koolijuhtide arendamisele ning lähemalt haridusjuhtide praktikaprogrammile. Miks see programm loodi, millist probleemi see lahendab ning kuidas see aitab juhtidel arendada just neid oskusi, mida tavapärases koolikeskkonnas vähem praktiseerida saab. Arutleti ka programmi ülesehituse, osalejate valiku ja selle üle, kuidas õpitu pärast programmi lõppu organisatsiooni tagasi jõuab.

Oluliseks küsimuseks jäi, kes vastutab koolijuhtide arengu eest – kas koolipidaja, riik või juht ise. Samuti mõtiskleti, kas Eestis on kogenud koolijuhtidele piisavalt arenguvõimalusi ja kuidas võiks süsteem tulevikus muutuda.

Saadet juhtis Helen Roots.