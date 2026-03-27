Tagasi Juhtimiscoach: juhid näevad töötajaid üha enam inimeste, mitte ressursina Juhtimiscoach ja endine tippjuhtide värbaja Triin Raamat näeb ettevõtetes selget trendi inimkesksema juhtimise suunas.

Tema sõnul ootab eriti noorem põlvkond juhtidelt selgust, arenguvõimalusi ja inimlikku kontakti ning organisatsioonid liiguvad järjest enam nende ootustega kaasa.

Oluline arengukoht, mida järjest paremini mõistetakse, on ka spetsialisti ja juhi rolli erinevus. Heast spetsialistist võib kasvada väga tugev juht, kui seda üleminekut teadlikult toetada. „Juhi roll on luua tingimused, kus teised saavad oma parima anda,“ rõhutab Raamat.

Samas toob Raamat välja ka ühe universaalse ohumärgi, millele tasub tähelepanu pöörata – madal avatus. See võib väljenduda vastumeelsuses tagasiside, eriarvamuste või muutuste suhtes. „Tänases kiiresti muutuvas keskkonnas on avatus juhi jaoks kriitiline omadus,“ ütles Raamat.