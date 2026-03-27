Juhtimiscoach: juhid näevad töötajaid üha enam inimeste, mitte ressursina

Tugeva juhtimise tunnused on tema sõnul organisatsioonis hästi tajutavad. „Inimesed julgevad rääkida asjadest nii, nagu need on, juhid arendavad oma meeskonda iseseisvaks ning tagasiside liigub mõlemas suunas,“ kirjeldab ta toimivat juhtimiskultuuri.
"Juhtimisauditi" saates arutlevad endine tippjuhtide värbaja ja juhtimiscoach Triin Raamat
ja saatejuht Helen Klettenberg, millised praktikad loovad organisatsioonides päriselt tugevat juhtimist. Fookus ei ole vigadel, vaid sellel, mis juba toimib – ja kuidas seda teadlikult võimendada.