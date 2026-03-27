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Juhtimiscoach: juhid näevad töötajaid üha enam inimeste, mitte ressursina

Juhtimiscoach ja endine tippjuhtide värbaja Triin Raamat näeb ettevõtetes selget trendi inimkesksema juhtimise suunas.
Juhtimiscoach Triin Raamat ja saatejuht Helen Klettenberg räägivad saates “Juhtimisaudit” juhtimiskvaliteedist.
  • Juhtimiscoach Triin Raamat ja saatejuht Helen Klettenberg räägivad saates “Juhtimisaudit” juhtimiskvaliteedist.
  • Foto: Rain Jüristo
Tema sõnul ootab eriti noorem põlvkond juhtidelt selgust, arenguvõimalusi ja inimlikku kontakti ning organisatsioonid liiguvad järjest enam nende ootustega kaasa.
Oluline arengukoht, mida järjest paremini mõistetakse, on ka spetsialisti ja juhi rolli erinevus. Heast spetsialistist võib kasvada väga tugev juht, kui seda üleminekut teadlikult toetada. „Juhi roll on luua tingimused, kus teised saavad oma parima anda,“ rõhutab Raamat.
Samas toob Raamat välja ka ühe universaalse ohumärgi, millele tasub tähelepanu pöörata – madal avatus. See võib väljenduda vastumeelsuses tagasiside, eriarvamuste või muutuste suhtes. „Tänases kiiresti muutuvas keskkonnas on avatus juhi jaoks kriitiline omadus,“ ütles Raamat.
Tugeva juhtimise tunnused on tema sõnul organisatsioonis hästi tajutavad. „Inimesed julgevad rääkida asjadest nii, nagu need on, juhid arendavad oma meeskonda iseseisvaks ning tagasiside liigub mõlemas suunas,“ kirjeldab ta toimivat juhtimiskultuuri.
"Juhtimisauditi" saates arutlevad endine tippjuhtide värbaja ja juhtimiscoach Triin Raamat ja saatejuht Helen Klettenberg, millised praktikad loovad organisatsioonides päriselt tugevat juhtimist. Fookus ei ole vigadel, vaid sellel, mis juba toimib – ja kuidas seda teadlikult võimendada.
Juhtimisaudit
Juhtimiscoach: juhid näevad töötajaid üha enam inimeste, mitte ressursina
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