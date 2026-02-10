10.02.26, 13:00 Podcast ei pea tooma müügipäringuid: kuidas Alexela ja Sorainen mõõdavad sisu tegelikku väärtust Podcastide arv on viimastel aastatel kiiresti kasvanud. Just seetõttu tekib paljudel ettevõtetel ja turundajatel küsimus, kas ühele uuele saatele on üldse veel ruumi – ja kas keegi jaksab selles infomüras midagi pikemalt kuulata.

Saatekülalised tõdevad, et podcasti edukus ei võrdu automaatselt müügipäringute või suurte kuulajanumbritega. Oluline on jõuda õige kuulajani. Fotol vasakult Alexela kommunikatsiooni ja turunduse valdkonnajuht Maria Tiidus, Äripäeva turunduslahenduste osakonna juht Jana Tõkman, Soraineni advokaadibüroo turundus- ja kommunikatsioonijuht Iris Magnus.

Foto: Julia Laidvee

Kahtlus ei puuduta ainult formaati ennast, vaid ka selle mõttekust olukorras, kus suur osa kanaleid liigub järjest lühemate sisuvormide suunas ja harjutab tarbijat kiirelt edasi liikuma.

Äripäeva raadiosaates „Müüdid B2B turunduses“ räägivad Alexela kommunikatsiooni ja turunduse valdkonnajuht Maria Tiidus ning Soraineni advokaadibüroo turundus- ja kommunikatsioonijuht Iris Magnus , kuidas podcastide rolli B2B-turunduses sageli tajutakse ning millistele järeldustele on nende organisatsioonid enda kogemuste põhjal jõudnud.

Podcast ei pea meeldima kõigile – ta peab olema oluline kellelegi

Vestluse üks keskseid kohti on arusaama nihutamine: podcasti edukus ei võrdu automaatselt müügipäringute või suurte kuulajanumbritega. Maria Tiidus jagab saates väga praktilisi nippe, kuidas Alexelas lähtutakse formaadi kujundamisel kuulaja tegelikust käitumisest. Millises kanalis kuulatakse lõpuni, kus kukutakse kiiremini ära, milline tempo või sissejuhatus töötab eri profiilide puhul – ning kuidas selle info põhjal tehakse sisulisi kohandusi. Podcast ei ole üks „valmis toode“, vaid pidevalt kohanduv formaat.

Sama selgelt joonistub välja ka Soraineni lähenemine, kuid teise nurga alt. Iris Magnus räägib, miks nende podcast ei sündinud turundusformaadina, vaid kasvas välja organisatsiooni enda kultuurist ja inimestest. Saates tuuakse esile mitmeid detaile, mis kujundavad Soraineni podcasti eristuva käekirja – alates sellest, kuidas saade on nime ja brändile omase tooniga üles ehitatud, kuni elementideni, mida advokaadibüroode maailmas tavaliselt ei kohta.

Korduvalt joonistub välja ka mõte, et küsimus ei ole niivõrd selles, kas „podcast töötab“, vaid kuidas sisu kohandada nii, et see jõuaks konkreetse kuulajani – ning millal on üldse mõistlik pikemasse formaati panustada. Nii Tiidus kui Magnus rõhutavad, et enne podcastiga alustamist tuleb endale ausalt selgeks teha, kellele sisu luuakse, millist rolli see organisatsioonis täidab ning kas selleks on olemas nii inimesed kui ka valmisolek järjepidevalt panustada.

Saade ei paku valmis retsepte ega universaalset eduvalemit, vaid avab kahe väga erineva organisatsiooni praktilised valikud ja kaalutlused. Millised otsused on nende kogemuse põhjal end õigustanud ja millised küsimused kerkivad esile alles tehes, selgub juba täispikas vestluses.

Saadet juhib Jana Tõkman.

