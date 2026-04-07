Tagasi Turundusagentuuri asutaja: hästi toimiv reklaam võib tuua valed kliendid Majanduse jahtudes kipub turunduses taas kerkima vana vastandus: kas mängida kindla peale ja rõhuda ratsionaalsusele või otsida tähelepanu loovuse abil. Müüdid B2B turunduses

Saates „Müüdid B2B turunduses“ arutlevad Best Marketingi ja Marketing Parroti asutaja Hando Sinisalu ning Exponential turundusagentuuri asutaja Urmet Seepter, miks selline vastandamine on eksitav ning kuidas toimiv B2B-turundus sünnib nende kahe tasakaalust.

„B2B turunduses peaks sinu toode või teenus meeldima rohkem kui su reklaam,“ ütleb Seepter, viidates ohule, et liiga atraktiivne kampaania toob valesid klikke ja kulutab eelarve. Sinisalu lisab, et loovus ei pea tähendama massidele meeldimist: „Loov saab olla ka nii, et see kõnetab ainult õigeid inimesi.“

Kuigi B2B-otsuseid peetakse ratsionaalseks, mõjutavad neid tugevalt emotsioonid. Suuremate otsuste puhul mängib rolli hirm eksida ning sageli valitakse turvalisem partner. „Kedagi ei ole kunagi vallandatud, kui ta ostis IBM-ilt midagi,“ toob Seepter näite. Kui pakkumised on sarnased, saab määravaks usaldus ja varasem kokkupuude brändiga.