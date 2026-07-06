Juhid tõid välja pereettevõttes töötamise plussid ja miinused. "Kõik on emotsionaalsem"

Pereettevõtlus areneb ja põlvkondadeülene jõukus kasvab märgatavalt, ent pahatihti takerdutakse sellesse, et varade ja juhtimise üleminek on läbi arutamata ja otsustamata, kirjutab advokaadibüroo Cobalt valdkonnajuht Kadri Michelson.
Värskelt aasta pereettevõtteks valitud Pro Optika virgus Võrumaa korterist. Äri algusaastail oli optika töökojaks köök viienda korruse kahetoalises korteris, rääkis firma asutaja poeg ja Pro Optika kaasomanik Bruno Lauri.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?