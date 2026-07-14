Mario Kadastik jagab kogemust isesõitva Teslaga: see on nagu viisakas limusiinijuht

“See sõidab nagu viisakas limusiiniijuht,” rääkis Mario Kadastik
Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “See arvestab reisi ja mugavusega ja samal ajal ohutusega. See ei sõida niimoodi, et jääks munema. Kui kollane hakkab vilkuma, siis see tegelikult suudab ennustada, kas jõuab üle ristmiku.”
Intervjuus kuuleb lähemalt Kadastiku kogemusest isesõitva Teslaga linnatänavatel ja maanteedel. Lisaks kommenteeris ta Tesla aktsia käekäiku börsil hiljuti avaldatud heade majandustulemuste taustal.
Küsis Neeme Korv.