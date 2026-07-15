Siseminister Igor Taro: saime kagupiiril drooniradarid tööle

Siseministeerium saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega seatakse nõuded varjendite rajamisele ja varjumiskohtade põhimõtetele. Eesmärgi järgi peaks 2034. aastaks olema varjumiskoht tagatud poolele Eesti elanikest.
Kaitsepolitsei kogus kriminaalmenetluses Telialt andmeid, kellega, kui kaua ja kus Parvel Pruunsild telefoniga suhtles. Nüüd nõuab kohus, et Telia ja kapo esitaksid lepingu, mis sellist ligipääsu võimaldas.
Kui kaupmees ütleb tarnijale, et hinnatõusu korral võib kaup sortimendist välja jääda, kas see on tavapärane äriline läbirääkimine või juba lubamatu surve? Ja millal võivad ebaausate kaubandustavade reeglid puudutada ettevõtet, kes ise üldse toitu ei müü?