Heido Vitsur: nii sassis majandust pole mina enda eluajal näinud

Kui nüüd teha tõesti tulumaksureform, mis ilmselt on vajalik, siis tuleb see piisavalt ja korralikult ette ütelda, mitte nii, et täna saite ja homme võtame ära, leidsid SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil ja LHV majandusekspert Heido Vitsur saates „Kuum tool“.