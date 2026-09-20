Raadiohitid: palgatöölt vabaks. Läbi investeerimise või vallandamise

Saadet juhtis börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

Vallandatud Kaimo Kuusk: luurelt ei saa tellida hinnangut, mis sobiks sinu nägemusega

Kaimo Kuusk ütles saates “Kuum tool”, et ohuhinnangute tegemisel ei ole kohta kõhutundele.

Kaitseministriks saav Martin Herem on meedias öelnud, et soovib ministrina uuendada valitsuses ohuhinnangu sõnastust, sest tema hinnangul võib Ukraina sõda poole aasta jooksul lõppeda ning seejärel võib Venemaal kuluda vaid kuus kuud, et kasutada Eesti vastu sõjalist jõudu.

Varem välisluures töötanud Kuusk ütles, et ohuhinnangute tegemisel ei ole kohta kõhutundele. “Luuremaastikul on ülioluline luure sõltumatus. Sa saad luurelt tellida infot, aga sa ei saa luurelt tellida hinnangut, mis sobiks sinu nägemusega,” rääkis ta. “Kui seda protsessi hakatakse mõjutama, läheb tegelikult ka planeerimine nässu, sest otsused tehakse sellisel juhul valede eelduste põhjal.”

Küsimusi küsis Martin Johannes Teder.

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