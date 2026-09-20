Raadiohitid: palgatöölt vabaks. Läbi investeerimise või vallandamise

Sellel nädalal köitsid kuulajate tähelepanu enim investeerimise abil palgatöölt lahkumine ning intervjuud Kaimo Kuuse ja Heiti Häälega.
- Sellel esmaspäeval käis “Kuuma tooli” saates ametist vabastatud Kaimo Kuusk.
- Foto: Andras Kralla
Palgatöölt vabaks: investor sihib 10% tootlust kuus
“Investor Toomase tunnis” võeti luubi alla palgatöölt lahkumine ja finantsvabaduse tegelik argipäev.
Oma kogemusi jagasid sel aastal palgatööle selja keeranud investorid Anneli Loorits
ja Karin Krigoltoi
blogist Pinsi Põlv. Kui Loorits astus selle sammu aastatepikkuse täpse ettevalmistuse pealt, siis Krigoltoi tegi söaka hüppe ja hakkas igakuist rahavoo plaani seadma alles pärast lahkumisavaldust.
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Saadet juhtis börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.
Vallandatud Kaimo Kuusk: luurelt ei saa tellida hinnangut, mis sobiks sinu nägemusega
Kaimo Kuusk ütles saates “Kuum tool”, et ohuhinnangute tegemisel ei ole kohta kõhutundele.
Kaitseministriks saav Martin Herem on meedias öelnud, et soovib ministrina uuendada valitsuses ohuhinnangu sõnastust, sest tema hinnangul võib Ukraina sõda poole aasta jooksul lõppeda ning seejärel võib Venemaal kuluda vaid kuus kuud, et kasutada Eesti vastu sõjalist jõudu.
Varem välisluures töötanud Kuusk ütles, et ohuhinnangute tegemisel ei ole kohta kõhutundele. “Luuremaastikul on ülioluline luure sõltumatus. Sa saad luurelt tellida infot, aga sa ei saa luurelt tellida hinnangut, mis sobiks sinu nägemusega,” rääkis ta. “Kui seda protsessi hakatakse mõjutama, läheb tegelikult ka planeerimine nässu, sest otsused tehakse sellisel juhul valede eelduste põhjal.”
Küsimusi küsis Martin Johannes Teder.
Heiti Hääl meelitab Eestisse tehnoloogiahiide. “Olen vestelnud rohkem kui ühega”
Google'i otsus investeerida andmekeskuste rajamiseks Soome 13 miljardit dollarit omab Soome energeetikale ja majandusele oluliselt suuremat mõju, kui seda on Eestis arvatud, on suurettevõtja Heiti Hääl kindel.
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“Luuletas mulle mingisuguse loo kokku”
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Hääle sõnul oleks vaja leida ka sarnane investor Eesti jaoks, et teha sellest meie majanduse uus edulugu.
“Olen isegi vestelnud rohkem kui ühega neljast suurest andmekäitlejast,” rääkis Hääl saates “Energiatund”, nimetades Google’i kõrval ka Amazoni, Metat ja Microsofti.
Küsimusi küsis Lauri Leet.
Analüütik: Eesti väljavaade on poole aastaga märgatavalt paranenud
Eesti majandusel ei ole viimasel aastal läinud nii kehvasti, kui on tunnetatud, ja pika aja järel on taas põhjust oodata paremat ettevõtlus- ja nõudluskeskkonda, ütles Pärnu raamatupidamiskonverentsil rahandusministeeriumi analüütik Madis Aben
.
Kõige selgemad märgid on Soome ja Rootsi, kus majanduskasvu väljavaated on ootamatult positiivsed. Just Põhjamaade ja eriti nende ehitussektori nõrkus oli Eesti languse põhjus, seega toob sealne pööre kasu ka meile, rääkis Madis Aben.
Küsimusi küsis Mare Timian.
Maru Betoonitööde juht: Eestis teeme käiberekordi, kuid Soomes maandame riske
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Kuigi Eestis annavad Maru Betoonitöödele praegu palju tööd nii Rail Baltic kui ka suured hooneprojektid, ei plaani ettevõte Soome turult taanduda, sest seal on näha selgeid kasvumärke, rääkis Maru Betoonitööde juht Taavi Varb
.
Kui Varbi sõnul võis 19 aastat tagasi olla Eesti ja Soome palgavahe isegi kahekordne, siis praegu võib see olla paarkümmend protsenti ning tubli töödejuhataja võib Eestis teenida juba Soomega võrreldavat palka. Siiski hoiavad ettevõtet Soomes eelkõige sealsed objektid ja äriline kaalutlus. “Me tahame ehitada ikkagi maamärke,” märkis Varb.
Küsimusi küsis Teeli Remmelg.
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