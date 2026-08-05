Tagasi Pereettevõte toob Eestisse Kreeka maitseid. “Kuus 25 fetatünni maha müüa ei ole mingi probleem“ Balti jaama turul tegutseva Kalamata asutajad Piret ja Mart Rätsep toovad Eestisse autentseid Kreeka talutooteid, valides kõik koostööpartnerid ise välja ning külastades neid kohapeal. Äripäeva fookuses

"Me ei too kuskilt hulgilaost konserve, vaid toome otse talunikelt ja väiketootjatelt täpselt neidsamu tooteid, mida Kreeka turul kohapeal osta saab," rääkis Piret Rätsep.

Tema sõnul sündis ettevõtte idee 2018. aastal Kreekas, kui tekkis soov tuua sealsed ehtsad maitsed ka Eesti tarbijateni. Tänaseks on ettevõtte populaarseimad tooted oliiviõli, oliivid ja fetajuust. Lisaks pakutakse ka teisi traditsioonilisi tooteid.

Piret Rätsep ütles, et nad peavad ise olema kohal, vaatama tootjad üle ja looma usaldusliku suhte. Nii saavad nad olla kindlad, et kõik, mis Eestisse jõuab, on päriselt autentne.