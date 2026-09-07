Noored näitlejad künnavad üha enam investeerimispõldu: ikka on ju tore nokitseda

Eestis tõuseb vanaduspensioniiga 2029. aastal 65 aasta ja nelja kuuni. Taani värske uuring näitab aga, et üksnes pensioniea nihutamisest ei pruugi inimeste kauem tööl hoidmiseks piisata: vanemaealised ootavad tööandjalt eelkõige lühemat tööaega, rohkem puhkust ja paindlikku töökorraldust.
Helsingi börsi väikefirmad on viimastel aastatel investoritele pettumust valmistanud, kuid pikalt kestnud langus on viinud nende hinnatasemed sedavõrd madalale, et fondijuhid näevad sektoris taas atraktiivseid ostuvõimalusi.
Lords LB Asset Management viib kuni 30. septembrini läbi Baltic Core Property Fundi fondiosakute avalikku pakkumist. Fond plaanib luua toimivatest ja üüritulu tootvatest A-klassi ärihoonetest koosneva portfelli ning selle esimene kavandatav ost on Vilniuse kesklinnas asuv ärikeskus Artery, mille täituvus on 98%. Mida tähendab fondiosak investorile, millised tegurid määravad selle väärtuse muutumise ja millest moodustub investeeringu tootlus?