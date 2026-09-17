Noori üllatab kodulaenu võtmisel paberimajandus, takistab sissemakse

Äripäeva raadiosaate “Peremajandus” avasaates jagasid 26aastane Joonas Piir ja 25aastane Karmen Laur oma kogemusi kodu ostmisest, sissemakse kogumisest ja pankadega suhtlemisest. Nende juhtumeid kommenteeris LHV eraisikute finantseerimise juht Catlin Vatsel.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milline paberimajandus ja millised ootamatud sammud noori kodulaenu taotlemisel enim üllatasid;
- kuidas kommenteeris Catlin Vatsel noorte erinevaid säästmisviise ja kui suurt laenukoormust ta mõistlikuks peab.
(2 punkti)