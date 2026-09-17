Noori üllatab kodulaenu võtmisel paberimajandus, takistab sissemakse

Viimasel kümnendil räägitakse üha enam sellest, kuidas kinnisvara hind noortel eest jookseb ja esimese kodu ost lükkub aina kaugemale või jääbki pelgalt unistuseks. Minu kogemus näitab aga, et sihikindla tegutsemisega on võimalik unistuste kodu sissemaks kokku koguda aastaga.