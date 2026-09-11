Venemaa eliidi usaldus Putini vastu mureneb. “Ta ei mõju enam nii tugevana”

Meie idanaabri juures toimub midagi, millest on raske täit pilti saada, kuid üks on selge – üha rohkem räägib sealne eliit, et Putin ei mõju enam nii tugevana, hindab Venemaa ekspert Tatjana Stanovaja.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: kuidas kirjeldab Tatjana Stanovaja muutust Putini lähikonnas ja miks peab osa eliidist teda varasemast vähem veenvaks;

miks peab ekspert Andrei Melnitšenko ettevaatlikku sõnavõttu oluliseks märgiks ning mida see võib tähendada Venemaa järgmiste kuude jaoks. (2 punkti)