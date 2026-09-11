Venemaa eliidi usaldus Putini vastu mureneb. “Ta ei mõju enam nii tugevana”

Meie idanaabri juures toimub midagi, millest on raske täit pilti saada, kuid üks on selge – üha rohkem räägib sealne eliit, et Putin ei mõju enam nii tugevana, hindab Venemaa ekspert Tatjana Stanovaja.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas kirjeldab Tatjana Stanovaja muutust Putini lähikonnas ja miks peab osa eliidist teda varasemast vähem veenvaks;
- miks peab ekspert Andrei Melnitšenko ettevaatlikku sõnavõttu oluliseks märgiks ning mida see võib tähendada Venemaa järgmiste kuude jaoks.
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