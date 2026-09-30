Tallinna Ülikooli professor räägib värskest teadusprojektist. "Sellist asja ei ole maailmas keegi teinud"

1oT asutaja Märt Kroodo oma börsiportfelli tootlust öelda ei oska, vaid hakkab telefoni näppima. „Mul pole õrna aimu ka,“ tunnistab ta ja pakub, et äkki paarkümmend protsenti. Siiski otsustab selle üle kontrollida, avab telefonis Interactive Brokersi ja jääb hetkeks ekraani vaatama.
„Ettevõtlik Tallinn“ sisuturundussaate 7. osas uurime, mida on alustaval ettevõtjal tänapäeval tegelikult vaja olukorras, kus tehisaru ja uued tehnoloogiad võimaldavad idee üha kiiremini tooteks vormida ning ettevõtte loomine on lihtsam kui kunagi varem. Hea idee üksi siiski edu ei taga.