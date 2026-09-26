Esimene miljon | Börsianalüütikust iduettevõtte asutajaks saanud Märt Kroodo: “Kui ma oleks rahul, siis ma rohkem ei viitsiks teha“

1oT asutaja Märt Kroodo oma börsiportfelli tootlust öelda ei oska, vaid hakkab telefoni näppima. „Mul pole õrna aimu ka,“ tunnistab ta ja pakub, et äkki paarkümmend protsenti. Siiski otsustab selle üle kontrollida, avab telefonis Interactive Brokersi ja jääb hetkeks ekraani vaatama.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas jõudis Märt Kroodo börsianalüütiku tööst läbi Click&Grow’ keerulise perioodi 1oT asutamiseni ning milline õppetund teda enim kujundas;
- mida arvab Märt Kroodo finantsvabadusest, kinnisvarast ja riskide võtmisest ning milliseid järgmisi samme ta 1oT tuleviku jaoks kaalub.