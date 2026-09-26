Tagasi Esimene miljon | Börsianalüütikust iduettevõtte asutajaks saanud Märt Kroodo: “Kui ma oleks rahul, siis ma rohkem ei viitsiks teha“ 1oT asutaja Märt Kroodo oma börsiportfelli tootlust öelda ei oska, vaid hakkab telefoni näppima. „Mul pole õrna aimu ka,“ tunnistab ta ja pakub, et äkki paarkümmend protsenti. Siiski otsustab selle üle kontrollida, avab telefonis Interactive Brokersi ja jääb hetkeks ekraani vaatama. Tellijana saad artiklit lugedes teada: kuidas jõudis Märt Kroodo börsianalüütiku tööst läbi Click&Grow’ keerulise perioodi 1oT asutamiseni ning milline õppetund teda enim kujundas;

mida arvab Märt Kroodo finantsvabadusest, kinnisvarast ja riskide võtmisest ning milliseid järgmisi samme ta 1oT tuleviku jaoks kaalub.

„Näe, mind on isegi välja loginud siit,“ ütleb Märt Kroodo muigega. Mõne aja pärast saab kontole sisse ning leiab tänavuseks tootluseks umbes 15 protsenti. Kogu portfelli pikaajalist tootlust ei ütle ta aga endiselt.

Mõne üksiku aktsiaostu kohta on mälupilt parem. Nvidiast on investeerimispäevikusse jäänud 2022. aasta ostuhind 121 dollarit. Telefonis graafikut vaadates tekib korraks segadus, kuniks meenub, et Nvidia tegi 2024. aastal kümme ühe vastu aktsiaspliti. „No näed. Nii et tegelikult, mis ma siis ostsin? 12 dollariga?“ arutab ta. Praegu kaupleb Nvidia aktsia 225 dollari kandis, mis tähendab, et Kroodo tootlus on umbes 18kordne.