Longero brändi Eestis üles ehitanud turundusekspert: algus oli täielik peavalu

„Longero ja kokteilijookide kategooria on kasvanud siidrist enam kui kolm ja pool korda suuremaks,“ ütlesid tänavuses joogitööstuse TOPi saates Liviko juht Janek Kalvi ja Saku Õlletehase juht Jaan Härms.
Oktoober on Eestis elanikkonnakaitse kuu ning 14. oktoobril toimub selle aasta viimane üleriigiline ohuteavituse test. Saates räägivad Päästeameti ohuteavituse ekspert Maret Põldveer, varjumisnõunik Kristjan Sõrg ja Levira tehnika- ja IT-direktor Kristo Kaasan, mis testi ajal juhtub ja kuidas seda päeva enda heaks kasutada.