Hiina tehnoloogiahiid kaasas börsilt 665 miljonit dollarit, osa kasvust võib jõuda Eestisse

Hiina tööstusautomaatika ettevõte RoboTechnik kaasas Hongkongi börsilt üle 5 miljardi Hongkongi dollari. Kontserni kuuluva ficonTECi Tallinna insenerikeskus loodab, et ränifotoonika äri laiendamine kasvatab ka Eestis tehtava arendustöö mahtu.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas võib RoboTechniku värske börsiraha kasvatada ficonTECi Tallinna insenerikeskuse arendustööd ja meeskonda;
- mida ütles Jüri Karelson selle kohta, miks on Eesti üksuse roll kontserni ränifotoonika tarneahelas kriitilise tähtsusega.