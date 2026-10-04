Uuel nädalal oluline: viis asja, mida oodata

Uuel nädalal saavad Eesti investorid värske pildi kodumaise TKM Grupi tulemustest, samal ajal kui Fedi ja Euroopa Keskpanga protokollid näitavad, kui kaugele võib värske intressitõusutsükkel veel minna.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kas Raul Puusepa juhitud TKM Grupi tulemused annavad lõpuks märku, et Eesti tarbija on päriselt taastumas ja Selveri müügimahud pöörduvad üles;
- millised signaalid võivad Fedi ja EKP protokollidest investoritele välja joonistuda ning kuidas need mõjutavad euribori, laenukulusid ja Tallinna börsi ettevõtteid.