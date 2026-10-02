Mitu miljonit maksva luksuskorteri ostab kohalik noor spetsialist

Kui veel viis aastat tagasi oli Tallinna luksuslike penthouse’ide tüüpiline ostja kuldses keskeas tippjuht, siis nüüd ostavad neid ka IT- ja finantssektori nooremad spetsialistid, kelle jaoks on tegemist elu esimese oma koduga.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks on Tallinna luksuslike penthouse’ide ostjate seas esile kerkinud noored IT- ja finantssektori spetsialistid ning mida Annika Leet selle muutuse taga näeb;
- milliste mugavuste ja erilahenduste eest ollakse penthouse’i puhul valmis maksma kuni 12 000 eurot ruutmeetri eest ning kui kiirelt sellised kodud turult kaovad.