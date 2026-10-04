Rappa rajatav Rail Baltic toetub 32 000 sambale. “Sellises mahus betooni maa sisse pumpamine tundub esmapilgul hoomamatu”

Lisaks hiljutisele edasilükkumise teatele võib Rail Baltic takerduda Eestis mitmes lõigus, kus tuleb ehitada väga keerulistes tingimustes. Üks selline on Raplamaal pikalt läbi turbaraba kulgev lõik, kus trass rajatakse uuenduslikele betoonsammastele.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peetakse Raplamaa turbarabas betoonsammastele rajatavat Rail Balticu lõiku Eestis üheks keerukamaks ehitusobjektiks;
- kuidas selgitavad Priit Suits ja Taavi Kivistik, et 32 000 sambaga lahendus võib olla korraga odavam, kiirem ja rohelisem.