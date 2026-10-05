Air Balticu koondamine võib ulatuda 700 töötajani

Läti lennufirma Air Balticu uues äriplaanis ette nähtud lennukipargi vähendamine kolmandiku võrra võib mõjutada ligikaudu 500–700 töökohta ettevõtte Riia, Vilniuse ja Tallinna baasides, kirjutab Läti ringhääling.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kui suureks võib Air Balticu koondamislaine tegelikult paisuda Riias, Vilniuses ja Tallinnas ning millal saabub selgus töötajate saatuse kohta;
- kuidas kommenteeris tegevjuht Erno Hilden lennukipargi kärpimist ja miks tõmbab Air Baltic Tallinnas otseliinide ning tegevusmahu osas järsult koomale.