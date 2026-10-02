Kodukontor tekitab kirgi: arvamusliidrite seas joonistuvad selgelt välja uus- ja vanakool

Me ootame enda tiimide juhtidelt, et nad korraldaksid töö nii, et inimese esimene valik töö tegemise kohana oleks kontor, kuid paindlikkus on jätkuvalt väga oluline, kirjutab Swedbanki personali- ja haldusdivisjoni juht Liisa-Maria Lees vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.