Kodukontor tekitab kirgi: arvamusliidrite seas joonistuvad selgelt välja uus- ja vanakool

Kodukontor on osa tänapäeva reaalsusest, mida tagasi pöörata ei õnnestu, leiab enamik Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele vastanuid. Kuid on ka tuliseid vastaseid.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas põhjendavad Janek Mäggi ja Oleg Ossinovski oma vastuseisu kodukontorile ning millega vaidlevad neile vastu paindliku töö pooldajad;
- millistel tingimustel võib kodukontor organisatsiooni jaoks päriselt toimida ja milline peaks Andre Visse sõnul olema kontor, kuhu inimesed ise rõõmuga tulevad.