Eesti Energia endised tippjuhid lõid ettevõtte, kus töötavad vaid AI-agendid

Eesti Energia elektriäri ühendava ettevõtte Enefit OÜ juhiks asuv Enefit Greeni vedanud Juhan Aguraiuja saab enda alluvusse ligikaudu 630 töötajat, kuid tiimid ja nende koosseisud on alles kujundamisel.
Eesti inimesed kaotasid mullu petturitele 31 miljonit eurot ehk ligi kolm korda rohkem kui aasta varem ning RIA hinnangul jätkub tänavu üldjoontes sama suund. Samal ajal muutuvad pettused üha usutavamaks ja professionaalsemaks ning ettevõtete kaitsmisel ei saa loota üksnes töötajate tähelepanelikkusele, rääkisid eksperdid Äripäeva raadio saates „Küberruum“.